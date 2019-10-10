Telefonla konuşma süresi arttıkça dolandırılma ihtimali de artıyor Kaymakam Yavuz’dan telefon dolandırıcılığı uyarısı

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, ilçede son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyararak, "Araştırmalara göre telefonda ne kadar uzun konuşmalar sürerse dolandırıcıların ikna oranları o kadar yüksek olmaktadır" dedi.

Kaymakam Naif Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı dikkatli olmasını istedi. Yavuz, “Son günlerde Kaymakamlığımıza ulaşan bilgi ve şikayetlerden; bazı kötü niyetli kişilerin vatandaşlarımızı arayarak polis, asker, savcı, hakim, kaymakam, vali isimlerini kullanarak para talep ettikleri, telefon ile aranarak, 'ilçemizdeki hasta, engelli, yardıma muhtaç kişilere yardım topluyoruz. Tekerlekli sandalye, akülü araba kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız ile şehit ve gazi ailelerinin tedavisi, ihtiyaçları için yardım' adı altında para talep ettikleri veya herhangi bir bankada bulunan hesap numarasına para yatırılmasını istedikleri öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızdan bu konuda çok dikkatli olmalarını, para isteyen kişileri hiçbir şekilde dinlemeden telefonu kapatmaları gerekmektedir. Çünkü araştırmalara göre telefonda ne kadar uzun konuşmalar sürerse dolandırıcıların ikna oranları o kadar yüksek olmaktadır" dedi.

Kaymakam Yavuz, "Vatandaşlarımızın bu konulara duyarlılık göstermeleri, dolandırıcılık suçu işleyen şahıs ya da şahısların yakalanması için kolluk güçlerimizce gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Kaymakamlığın adını kullanarak veya polis, asker, savcı, hakim olduğunu söyleyen kişi ya da kişilere itibar edilmemesi ve bu kişilerin kolluk güçlerimize bildirilmesi gerekmektedir. Tüm kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza duyurulur. Kötü niyetli kişilere kesinlikle inanmamaları ve anında Kaymakamlığımıza, İlçe Emniyet Müdürlüğümüze (155) ve İlçe Jandarma Komutanlığımıza (156) bilgi vermeleri önemle rica olunur” ifadelerini kullandı.

BİLECİK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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