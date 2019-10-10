Başkan Şahin’den harekat açıklaması

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, dün başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında destek mesajı yayımladı.

Başkan Şahin yaptığı mesajında, “Sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye'yi bölmek ve güçsüzleştirmek için, Türkiye'yi Suriye, Irak, Mısır, Libya, Sudan, Somali, Filistin, Arakan gibi İslam ülkelerinde olduğu gibi kardeş kavgasının içine sokmaya çalışan emperyalistlere dersini vermek için harekete geçtik. Artık dönüşü olmayan yoldayız. Biz lider ülkeyiz, biz Türk’üz, biz Türkiye'nin toprak bütünlüğünü korumak için şehadet yürümekten korkmayan, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diyebilen, her dönemde dünyaya hükmetmiş ecdadımızın torunları olarak Suriye'de güvenli bölgeyi kurmak için Alpaslan olduk, Fatih olduk, Gazi Mustafa Kemal olduk, şehadet şerbetini içmiş şehitler olduk topunuz gelin diyerek Suriye'deyiz. Allah lider ülke Türkiye'nin başından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan gibi liderleri eksik etmesin” ifadelerini kullandı.

BİLECİK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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