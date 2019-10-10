Öğrencilerden askere 'Fetih Sureli' destek Öğrenciler Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçiklere dua etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçikler için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'ye başlattığı operasyonda başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu kapsamda Mehmetçik için destekler de geliyor. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda toplu olarak tüm öğrenciler tarafından Barış Pınarı Harekatının zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okundu. Sabah okula gelen öğrenciler tarafından ilk ders saatinde 350 Fetih Suresi okundu ve ardından Mehmetçikler için eller semaya kaldırılarak dualar edildi.

BİLECİK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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