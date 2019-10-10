Ters dönen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı Bilecik'te virajı alamayan kamyon şarampole devrildi

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Bilecik'te şarampole devrilen inşaat malzemesi yüklü kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 BA 232 plakalı kamyonun sürücüsü, Yediler mevki hafriyat sahası alanına gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kamyon şarampole devrildi. Kazada ters dönen kamyonun sürücüsü kendi imkanları ile aracın içinden çıkarken kazayı yara almadan atlattı. Kamyonun kasasında yüklü inşaat malzemeleri yola saçılırken malzemeler başka bir kamyona yüklendi. Çekici yardımı çekilen kamyonda maddi hasar meydana geldi.

BİLECİK 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:35

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