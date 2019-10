Bilecik'te Amatör Spor Haftası düzenlenen törenle kutlanırken bu yıl etkinliklerin kapalı alanda yapılması dikkat çekti. Program 20 dakika geç başlaması salonu tıklım tıklım dolduran sporcu ve ailelerin tepkisine neden oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde kutlanan Amatör Spor Haftası, Bilecik'te de kutlandı. Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki etkinliklere Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Nusret Tosun çok sayıda sporcu katıldı.

"Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, iş birliği, paylaşma, centilmenliktir"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günü anlam ve önemini belirten konuşma yapan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, "Spor ve sportif çalışmalar bireyi fiziksel, zihinsel, ruhsal ve ahlaki yönden geliştirirken enerjilerini kişilerin sağlığına katkıda bulunacak şekilde kullanma olanağı sağlar. Spor kurallara uymayı, birlik, dayanışma, saygı, sevgi, iş birliği, paylaşma, centilmenlik ve takım ruhu ilkelerini yerleştirerek topluma uyum, kendine güven, cesaret ve arkadaşlık duygularını geliştirir. Amatör spor haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, Spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazanması, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması, haftanın anlam ve önemine ilişkin etkinlikler ile ilimizde topyekûn spor bilinci ve kültürünün oluşturulmasını amaçlamaktayız. Bu kapsamda bu hafta ilimizde futbol, atletizm, yüzme, basketbol, voleybol, badminton, bocce ve özel sporcular futsal müsabakaları organize edilmektedir. Amatör Spor Haftası kapsamında müsabakalara katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Tüm halkımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi spor faaliyetlerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

"Gayretimiz milli sporcu sayısını arttırmak"

Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ise; ülke genelinde olduğu gibi bizlerde Amatör Spor Haftası kutlaması heyecanı içerisinde olduklarını anlatarak, "Burada amaç; 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımızı spora yönlendirmek, spora teşvik etmek ve spor kültürü oluşturmak. Bizler spor ve sporcunun gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Spor Bakanlığımız bu konuda oldukça hassas. Spor faaliyetlerinin gelişmesi, sporcu ve başarı sayısının artması için var gücümüzle çalışıyoruz. İlimizde çok sayıda branşta milli seviyeye ulaşmış sporcularımız var. Gayretimiz milli sporcu sayısını arttırmak. Unutulmamalıdır ki; milli ve profesyonel sporcunun temeli amatör spordur. Amatörlerin başarısı, o ilin ulusal düzeydeki başarı çıtasının yukarıya çıkması demektir. Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde insanların spora kazandırılması, özellikle çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimizdir. Ayrıca gençlerimizin de zararlı alışkanlıklarından uzak tutulmasını sağlayacak en güzel araç olan spor, bu hafta etkinlikleri boyunca sevdirilerek yapılması sağlanacaktır. Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz. Yine gençlerimizin bağlı oldukları kulüplerin ve başarılı sporcuların tanıtılması, sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yönüyle kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek spor bilinci ve kültürünün oluşturulması hedeflerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

"Spor çocukların derslerini aksatmaz"

Tosun konuşmasının devamında, sporun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Spor çocukların derslerini aksatmaz. Bilakis orada elde edecekleri başarılar, yapacakları çalışmalar onların öz güvenlerini arttıracaktır. Her işi istediklerinde çalışarak başarabileceklerine dair inançlarını geliştirecektir. Onun için muhakkak çocuklarımızı sportif faaliyetlerin içinde tutmalıyız. Günümüzde bir çok zararlı alışkanlık bulunması bunun yanında teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bir çok yine bağımlılık sıkıntısının bulunması çocuklarımızın okul dışında geçirecekleri zamanında aslında çok önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Çocuklarımızı spora yönelttiğimizde bu olumsuzluklardan da uzaklaşmasını sağlayacağız. Spor disiplindir. Dolayısıyla hem günlük yaşantı takvimlerini düzenleme yatma, kalkma, yeme, içme, saatlerini düzenleme açısından hem de bir konuda düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlığını kazanma açısından spor çocuklarımızın gelişimini ve daha sağlıklı yetişmelerini sağlayacaktır. Tabi ki onların bu çalışmalarından ve özellikle yatkın oldukları spor dallarında disiplinli çalışmalarının sonucunda inşallah önümüzdeki yıllarda ülkemizden ve ilimizden daha fazla şampiyonlar çıkacaktır" şeklinde konuştu.

"Bilecik'te topyekun spor yapacağız"

Son olarak konuşan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sporun 7'den 77’ ye her yaşta her toplumsal kesimden herkesin yapabileceği bir uğraş olduğunu anlatarak, "Annelerimize babalarımıza yaptıracağız en basit şey yürümek, yürüyeceğiz. Bilecik gibi doğa güzellikleri ziyadesi ile olan yeşillikler içerisinde 35 tane göleti olan bir yerde hiçbir şey yapamayan yürür, 35 kilometre yürür. İnşallah bu hafta vesilesiyle bu hafta bir farkındalık oluşturma amacıyla konuşuyoruz. Bilecik’te topyekun spor yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından folklor ve spor gösteri, il genelinde yapılan yarışmalarda derece giden sporculara ödüllere verilmesi ile devam etti.

Öte yandan daha önceki yıllarda coşkulu kutlamalar, yürüyüşler ile kutlanan haftanın bu yıl sönük kutlanması gözlerden kaçmadı.

