Protokol üyelerinin nar yarışması renkli görüntülere neden oldu İnhisar'daki 'Nar Hasat Şenliği'nde protokol üyeleri nar suyu sıkma ve vatandaşlar da nar yeme yarışmalarına katıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “İlimizde belli ürünleri Türkiye'de öne çıkarmalıyız” “Bilecik'i her alanda zirveye taşımalıyız”

Bilecik’in İnhisar ilçesinde düzenlenen 'Nar Hasat Şenliği'ne katılan protokol üyelerinin nar suyu sıkma ve vatandaşların nar yeme yarışmaları renkli görüntülere neden oldu.

İnhisar İlçe Kaymakamlığı, İnhisar Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 'Nar Hasat Şenliği’ne Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İnhisar Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Koçabıçak, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



“İlimizde belli ürünleri Türkiye'de öne çıkarmalıyız”

Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’teki belli ürünleri Türkiye’de öne çıkarmaları gerektiğine değinerek, “Hedefimiz dışarıda yaşayan insanların bir ayağını memleketlerine bağlayabilmek. Dışarıdan hem müşteri boyutuyla hem de ziyaretçi boyutuyla ürettiğimiz ürünleri almaya, il ve ilçemizi görmeye gelen insanlar olabilir. Gurbette yaşayan insanlarımızı böyle programlar yaparak hafta sonları geçirebilirsek İnhisar ilçemizde ve diğer köylerimizde panayır olur. Arazilerimizde geçmiş yıllarda 50 bin ton nar üretimi yapılmış. Nar üretimiyle ilgili hedef koyduğumuz zaman 50 bin ton elimizde duruyor. O potansiyel zaten gerçekleşmiş potansiyeldir. İmkan ve kabiliyeti kullanarak, 50 bini yüz binlere çıkarmakta çok hayal değildir. Çalışmalarımızla atıl olan arazileri değerlendirmeyi hedefliyoruz. Gurbetteki insanlarımızın, arazilerini atıl bırakmayacak şekilde üretim fırsatlarını değerlendirsinler istiyoruz. Bunu da dışarıda ki hemşerilerimizin bir çağrı kabul etmelerini istiyorum. İlimizde belli ürünleri Türkiye'de öne çıkarmalıyız. Pazar bulmamız için tezgaha koyabilecek ürünümüz olmalı. Bir kasa ürünle pazar olmaz, alıcı gelmez. Dolayısıyla üretim miktarının belli bir miktara ulaşması gerekiyor. Toplayacağımız narların bir tane toplayıp bin taneye dönüşmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.



“Bilecik'i her alanda zirveye taşımalıyız”

Vali Şentürk, tarihi anlamı olan butik il Bilecik'in her alanda zirveye taşınmasının gerektiğinin altını çizerek, “Biz bir ekibiz. İlin refah seviyesini, huzurunu ve güvenliğini her anlamda en iyiye taşımakla mükellefiz. Bu milletin kalbi hep beraber attığında iyi gününde kötü gününde üstesinden gelecektir. Ülke meselesinde Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hep beraber hangi konu olursa olsun kenetleneceğiz. Geçmişte farklı sıkıntılar yaşadık ama hepsinin üstesinden bu birliğimizle geldik” dedi.



Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz da ilçede yoğun bir şekilde seracılığın yanın da ayırt edici özelliği olan devedişi narıyla da ünlü olduğunu ifade ederek, ''İlçemizde çoğunluğu organik olmak üzere 2 bin dekardan fazla nar üretimi gerçekleştirilmektedir. Çiftçilerimizin üstün gayretleri ve fedakarca gösterdikleri emekleri ile bereketin timsali nar, soframıza kadar ulaştırmaktadır. Böylesine güzel bitkinin piyasada sadece meyve olarak satılması değil, sanayide işlenip farklı ürünler meydana getirerek, katma değer ürünler oluşturarak piyasaya sunmak, bu şekilde de narın üretimini artırmak en büyük arzumuzdur” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kepez de ilçenin nüfus olarak küçük ama gönlünün zengin bir ilçe olduğunu ifade ederek, ürettikleri devedişi narın farklı alalarda değerlendirilmesi noktasında çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, ürünlerin çeşitliğini artırmak, ekosisteme uygun ve yenilikleri ön plana çıkarmak çeşitli demonstrasyonlar ve uygulama alanları yapma içerisinde olduklarını anlatarak, yetiştirilen narın yüzde 50'sinin organik olduğunu bildirdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından öğrencilerin, nar dizimi Belediye Başkanı Kepez, Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Koçabıçak'ın aralarında bulunduğu ''nar yeme'' ile gençlerin katıldığı nar suyu sıkma yarışmaları düzenlendi.

