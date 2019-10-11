Bayırköy’de mazgal çalışmaları devam ediyor

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede mazgal çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Yaman, “Beldemiz Fatih Mahallesi, İstanbul Yolu üzerinde bulunan 101 sokak girişindeki bölgede mazgal çalışmalarımız başlamıştır. Yağan yağmur sularının yola akarak yolda tehlike yaratmasının önüne geçmek için bu çalışmaya başladık. Çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak, yağmur suları mazgaldan kanalizasyona verilecek” dedi.

BİLECİK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:35

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.