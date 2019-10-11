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İl Başkanı Karabıyık’ın Ankara temasları

İHA

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık bir takım temaslar için Ankara'ya gitti.

İl Başkanı Karabıyık’ın Ankara temasları

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık bir takım temaslar için Ankara’ya gitti.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Ankara ziyaretleri kapsamında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Ümran Erdoğan Koçyiğit ve AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’e ziyarette bulundu. Ziyaretler sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Karabıyık, “Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’i ziyaret ettik. Bakanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

BİLECİK

11 Ekim 2019 Cuma

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