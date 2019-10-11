KYK öğrencilerinden ‘Barış Pınarı Harekatı'na’ tam destek

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Bilecik Şeyh Edebali Kredi Yurtlar kurumu (KYK) erkek öğrenci yurdundan ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bilecik Şeyh Edebali KYK Erkek Öğrenci Yurt Müdürü Lütfi Akyüz, “Yurt öğrencilerimizden ‘Barış Pınarı Harekatı’na tam destek geldi. Öğrencilerimiz ellerinde hazırlamış oldukları pankartlarla Mehmetçik’imizin yanında olduklarını belirtti. Öte yandan sadece bizim yurdumuz değil il genelindeki bütün KYK’larda kalan öğrencilerimizden tam destek veriliyor” dedi.

BİLECİK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

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