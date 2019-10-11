Diyarbakırlı şehidin cenazesi Bilecik'te toprağa verilecek

Trump'tan bir açıklama daha! "3 seçeneğimiz var"

Bugün ne oldu?

İstanbul da hissetti! Bir deprem daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Azez'e yakın Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in (30) cenazesi yarın Bilecik'te toprağa verilecek.

Aslen Diyarbakır Erganili olan ve ailesi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Bilgen'in cenazesi yarın uçakla Eskişehir'e getirilecek, ardından helikopterle Bozüyük’e gönderilecek. Cenazeyi taşıyan helikopterin Bozüyük Garnizon Komutanlığı bahçesine ineceği öğrenildi. Yarın 4 Eylül mahallesindeki Osmanlı Cami'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenin ardından Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in naaşı İlçe Şehitliğinde defnedilecek.

BİLECİK 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:36

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:35

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.