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Başkan Yaman müjdeyi verdi

İHA

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.

Başkan Yaman müjdeyi verdi

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Beldemizde yapımına başlanan demiryolları deplase işleminde yerleri kamulaştırılan vatandaşlarımıza TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdik. Bu ödemenin yapılmasındaki hassasiyetimizi dikkate alıp bizlere yardımcı olan tüm yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” dedi.

BİLECİK

12 Ekim 2019 Cumartesi

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