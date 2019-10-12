Başkan Yaman müjdeyi verdi

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Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, vatandaşlara TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Beldemizde yapımına başlanan demiryolları deplase işleminde yerleri kamulaştırılan vatandaşlarımıza TCDD tarafından banka hesaplarına tarla bedellerinin yatırıldığı müjdesini verdik. Bu ödemenin yapılmasındaki hassasiyetimizi dikkate alıp bizlere yardımcı olan tüm yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” dedi.

BİLECİK 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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