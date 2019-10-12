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Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen Özel Sporcular Futsal Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ile Bozüyük Şehit Zafer İpek Özel Mesleki Eğitim Merkezi Okullarının karşılaştığı müsabaka Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Katılım sağlayan sporculara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik takdim etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, katılımcı sporculara, antrenörlere ve hakemlere göstermiş oldukları başarılardan dolayı teşekkür etti.

BİLECİK 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:37

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