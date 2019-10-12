Bilecik\u2019in Boz\u00fcy\u00fck il\u00e7esinde haf\u0131zl\u0131k mertebesine eren 24 \u00f6\u011frenci i\u00e7in icazet merasimi d\u00fczenlendi. Metristepe K\u00fclt\u00fcr Merkezinde ger\u00e7ekle\u015fen program yo\u011fun ilgi g\u00f6rd\u00fc. Haf\u0131zl\u0131k \u00f6\u011frencilerini yaln\u0131z b\u0131rakmayan aileler salonu doldurdu. Boz\u00fcy\u00fck te 16 erkek 8 k\u0131z \u00f6\u011frenci haf\u0131z oldu. Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Din \u0130\u015fleri Y\u00fcksek Kurulu Uzman\u0131 Davut Kaya n\u0131n Kuran Kerim tilaveti ile program ba\u015flad\u0131. Ard\u0131ndan a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 Kur\u2019an Kursu \u00d6\u011freticisi Meryem Karabekta\u015f yapt\u0131. Karabekta\u015f konu\u015fmas\u0131nda; Haf\u0131zl\u0131k e\u011fitimlerini ba\u015far\u0131yla tamamlayan \u00f6\u011frencilerimizin bu \u00f6zel ve anlaml\u0131 g\u00fcnde heyecan\u0131m\u0131z\u0131 sizlerle payla\u015fmaktan onur duymaktay\u0131z. B\u00f6ylesine kutlu bir yola g\u00f6n\u00fcl vererek sevdiklerinden, zevklerinden vazge\u00e7erek b\u0131kmadan usanmadan \u00e7o\u011fu zaman uykusuz kalarak geceyi k\u0131raatle sonland\u0131ran, dilinde ayetle uyuyan ger\u00e7ek bir Kur an a\u015f\u0131\u011f\u0131d\u0131r haf\u0131z. Bir sevdad\u0131r bir a\u015fkt\u0131r haf\u0131zl\u0131k. Yoksa kim sevdi\u011finin s\u00f6zlerini kelimesi kelimesine ezberler ki? Y\u00fczy\u0131llar \u00f6ncesinden sizin en hay\u0131rl\u0131n\u0131z Kur\u2019an\u0131 \u00f6\u011frenen ve \u00f6\u011fretendir s\u00f6z\u00fcn\u00fcn her harfine g\u00f6n\u00fcl vermi\u015f haf\u0131zlar\u0131m\u0131z t\u00fcm gayretlerini en hay\u0131rl\u0131 olma yolunda sarf etmi\u015ftir. G\u00f6n\u00fcl verdi\u011fimiz bu kutlu yolda bizden maddi ve manevi yard\u0131mlar\u0131n\u0131 esirgemeyen M\u00fcft\u00fcm\u00fcz Mustafa Topal, Selami Ba\u011fc\u0131 hocam\u0131za, m\u00fcft\u00fcl\u00fck personelimize, Boz\u00fcy\u00fck te haf\u0131zl\u0131k proje s\u0131n\u0131f\u0131n\u0131 destekleyen Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcr\u00fcm\u00fcze, bu s\u0131n\u0131f\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na \u00f6nc\u00fcl\u00fck eden Fatih Sultan Mehmet \u0130mam Hatip Ortaokulu M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat G\u00fcm\u00fc\u015f hocam\u0131za, bilhassa evlad\u0131n\u0131n h\u0131fs\u0131n\u0131 tamamlamas\u0131 i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc fedak\u00e2rl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6steren haf\u0131zlar\u0131m\u0131z\u0131n ebeveynlerine sonsuz \u015f\u00fckranlar\u0131m\u0131z\u0131 sunuyoruz dedi. Daha sonra Boz\u00fcy\u00fck \u0130l\u00e7e M\u00fcft\u00fcs\u00fc Mustafa Topal taraf\u0131ndan bir konu\u015fma yap\u0131ld\u0131. M\u00fcft\u00fc Topal, Boz\u00fcy\u00fck \u00fcn \u00e7ok sakin huzurlu, mutlu bir \u015fehirdir. Bu mutluluk \u00f6yle zannediyorum ki bizim Kur an kurslar\u0131m\u0131za verdi\u011finiz \u00f6nem ve haf\u0131zlar\u0131m\u0131za verdi\u011finiz de\u011ferden kaynaklan\u0131yor. Kur\u2019an\u0131 Kerim in olmad\u0131\u011f\u0131 \u015fehir \u00f6l\u00fcd\u00fcr. Kuran\u0131 Kerim in olmad\u0131\u011f\u0131 kalp \u00f6l\u00fcd\u00fcr. Boz\u00fcy\u00fck te iki tane Kur an kursumuz var. Birisi k\u0131z birisi erkek, bunlar\u0131 destekleyip \u015fu yavrular\u0131m\u0131z\u0131 bu sahneye \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u00fcrece Boz\u00fcy\u00fck mutlu olacak. Bizler 24 \u00e7ocu\u011fumuzu birlikte yeti\u015ftirdik. Bug\u00fcn huzurlar\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kar\u0131yoruz. Onun sevincini onlar\u0131n haf\u0131zl\u0131\u011f\u0131 hak etmi\u015f olmalar\u0131n\u0131n sevincini sizlerle payla\u015fmak istedik. Bizleri yaln\u0131z b\u0131rakmayarak yo\u011fun programlar\u0131na ra\u011fmen yan\u0131m\u0131zda olan Dekan\u0131m\u0131z Mustafa hocama ve Davut beye kat\u0131l\u0131mlar\u0131ndan \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Boz\u00fcy\u00fck T\u00fcrkiye nin g\u0131rtla\u011f\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye nin neresinden gelirse gelsin bu tarafa gelecek olan Boz\u00fcy\u00fck ten ge\u00e7mek zorundad\u0131r. Kur an e\u011fitiminde de bana sorarsan\u0131z b\u00f6lgede Boz\u00fcy\u00fck fevkalade bir durumdad\u0131r. Sizlerin bu destekleri bizleri \u00e7ok mutlu ediyor eme\u011fi ge\u00e7en herkese ayr\u0131 ayr\u0131 \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Ayr\u0131ca vatan\u0131m\u0131z\u0131n, devletimizin d\u00fc\u015fman\u0131 pek \u00e7ok. D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan bize destek yok denilecek kadar az. Ama bizim Kur an\u0131 Kerim a\u015fk\u0131yla iman dolu g\u00f6\u011f\u00fcslerimiz var, onlar\u0131n hepsini defetmeye yeter. Bug\u00fcn 3. g\u00fcn\u00fc olan bar\u0131\u015f harek\u00e2t\u0131nda kahraman ordumuz b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyaya kar\u015f\u0131 durarak vatan\u0131m\u0131z\u0131n d\u00fc\u015fmanlar\u0131na sefer d\u00fczenlediler. Allah \u0131m onlar\u0131 muzaffer eylesin ve onlar\u0131 sa\u011f salim vatan\u0131m\u0131za d\u00f6nd\u00fcrs\u00fcn. Bu sefer de bug\u00fcn \u015fehrimizde ya\u015fayan Abd\u00fclhamit Bilgen \u015fehit d\u00fc\u015ft\u00fc. \u015eehitlerimiz bizim ba\u015f tac\u0131m\u0131z. Bizim ba\u015f tac\u0131m\u0131z demek ne haddimize Cenab\u0131 Hak onlara vermi\u015f tac\u0131. Ona da gani gani bu Kur an semalar\u0131 aras\u0131nda rahmet diliyoruz. \u015feklinde konu\u015ftu. Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131ndan etkinlik, Eski\u015fehir Osmangazi \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Mustafa Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u0131n konferans\u0131 ile devam etti. Konferans\u0131n akabinde Fatih Sultan Mehmet \u0130mam Hatip Orta Okulu \u00f6\u011frencilerinin haz\u0131rlam\u0131\u015f oldu\u011fu ilahiler ve semazen g\u00f6sterileri ger\u00e7ekle\u015fti. Haf\u0131zlar sahneye al\u0131nmadan \u00f6nce konu\u015fan Bilecik Valisi Bilal \u015eent\u00fcrk ; Bug\u00fcn y\u00fcre\u011fimiz yand\u0131, bir \u015fehidimiz var. Vatan\u0131 i\u00e7in, devleti i\u00e7in, dini i\u00e7in can\u0131n\u0131 feda etmi\u015f bir karde\u015fimizin ailesinin ac\u0131s\u0131n\u0131 payla\u015fmak \u00fczere \u015fehidimizi kar\u015f\u0131lama program\u0131ndayd\u0131k, oradan geliyoruz. Allah ailesine sab\u0131r, \u015fehidimizi rahmet eylesin. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Bilecik te toplu haf\u0131zl\u0131k program\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131k. Ama Boz\u00fcy\u00fck te Bilecik kadar verimli oldu\u011funu g\u00f6sterdi. Ben dokuz ayd\u0131r Bilecik valisiyim, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm \u00fczere Bilecik ile Boz\u00fcy\u00fck aras\u0131nda tatl\u0131 bir rekabet var. Sanayisi olsun n\u00fcfus olsun her anlamda rekabeti var. G\u00f6r\u00fcyorum ki haf\u0131zl\u0131kta da bu rekabet meyvelerini verdi. Gen\u00e7lerimizi tebrik ediyorum. Kolay bir s\u00fcre\u00e7 de\u011fil, \u00fcniversite diplomas\u0131 almaktan belki de daha zor olan azim isteyen sab\u0131r isteyen bir s\u00fcre\u00e7. Sadece haf\u0131zlar\u0131m\u0131z i\u00e7in de\u011fil ailesi i\u00e7inde zorlu bir s\u00fcre\u00e7 bu vesile ile haf\u0131zlar\u0131m\u0131z\u0131n arkas\u0131nda duran onlar\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 yapan hocalar\u0131na, ailelerine eme\u011fi ge\u00e7en herkese te\u015fekk\u00fcr ve tebrik ediyoruz. ifadelerinde bulundu. Konu\u015fmalar\u0131n ard\u0131nda 24 haf\u0131z sahnedeki yerlerini ald\u0131. Haf\u0131zlar taraf\u0131ndan k\u0131sa k\u0131sa sureler okundu. Protokol \u00fcyelerince haf\u0131zlara ba\u015far\u0131 belgeleri takdim edilerek \u00e7e\u015fitli hediyeler verildi.