Dünya üçüncüsünden İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

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Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında 41 kilogramda Dünya 3’üncüsü olan milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek ve antrenörü Güven Tanyeri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ı makamında ziyaret etti.

Dünya 3’üncüsü ve Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonasında 41 kilogramda Avrupa 2’ncisi olan başarılı sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek’in ziyaretinden mutlu olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, “Bilecik’in başarılı branşlarından Taekwondonun dünya ve Avrupa çapında elde edilen bu başarılar karşısında gurur duyuyoruz” dedi.

İl Müdürü Yıldız, konuşmasının devamında milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek ve antrenörü Güven Tanyeri’ni tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

BİLECİK 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:38

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