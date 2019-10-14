“Meme Kanseri” farkındalık paneli düzenlendi

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Meme Kanseri” farkındalık panelinde, katılımcılara meme kanseri hakkında bilgiler verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programda, alanında uzman konuşmacılar, meme kanserinde risk faktörleri ve belirtileri, tanısı, tedavisi ve kanserde beslenme gibi birçok başlıkta konular anlattı.

Meme Kanseri farkındalık ayı kapsamında gerçekleştirilen panelde; Bilecik Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Süleyman Deniz Kahraman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tıbbi Genetik Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Onur Eroğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Sinem Tunçer Gurbanov ile Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti Didem Uçak, katılımcılara bilgiler aktardı.

Panelin sonunda Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı, konuşmacılara çiçek ve kahve fincanı takımı hediye ederek, verdikleri bilgiler için teşekkür etti.

BİLECİK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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