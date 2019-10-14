Erhan Döş yeniden İlçe Milli Eğitim Müdürü oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde 20102014 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Erhan Döş, yeniden aynı göreve atandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Döş, görevi devraldığı eski müdür Mahmut Ekinciye, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yeni görevinde başarılar diledi. Yeniden Osmaneli de görev yapacak olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Döş, Sinop'un Durağan ilçesi Yemişen köyünde 1989 yılında öğretmenlik hayatımın başladığı; çeşitli okullarda öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptığını söyleyerek, "2007 yılında Osmaneli İlçesine Şube Müdürü olarak atandım, daha sonra da 20102014 yılları arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. 20152019 yılları arasında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Eğitim Uzmanlığı görevimi yaparken 5 yıl aradan sonra yine Osmaneli İlçesinde İlçe Milli Müdürlüğün de ikinci kez aynı göreve başladım. Destek olanlara, güvenenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Hedef daha çok proje üretmek, daha çok ışık yakmak ve eğitimi en üst düzeylere okul müdürleri ile öğretmenler ile ve velilerimiz ile en üst seviyelere çıkarmak için canla başla çalışacağız ”dedi.

BİLECİK 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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