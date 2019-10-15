Rektör Taş'dan Bilecik'teki 8 bin yıllık yerleşim yerinde inceleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Arkeoloji Bölümü tarafından Bilecik şehir merkezinde ortaya çıkarılan 8 bin yıllık yerleşim yerinde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik’in bilinen tarihini değiştiren ve yavaş yavaş gün yüzüne çıkan alanla ilgili öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan’dan bilgi alan Rektör Taş, kazı ekibinde yer alan öğretim elemanlarını, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini tebrik etti. Ortaya çıkarılan alanın Bilecik’in tarihine ışık tutan çok önemli bir keşif olduğunun altını çizen Rektör Taş, kazının tamamlanmasıyla birlikte Bilecik’in turizm potansiyeline ciddi katkı sağlayacak yeni bir değerin şehre kazandırılacağını ifade etti.

BİLECİK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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