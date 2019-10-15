Bakan Yardımcısı Eldemir hastane çalışmalarını inceledi

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Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecik’in Bozüyük ilçesine yapılmakta olan 200 yataklı Bozüyük Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık Bakan Yardımcısı Eldemir, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra başhekimliğe geçen Eldemir, inşaatı devam eden hastane ve sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Bilecik İl Sağlık Müdürü Serkan Kadir Keskin, başkanlar, başkan yardımcıları ve Bozüyük Devlet Hastanesi yöneticileri hazır bulundu.

BİLECİK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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