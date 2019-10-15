TÜBİTAK projesi yürütücülerine teşekkür belgeleri verildi

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Bilecik’te, 2019 eğitim öğretim yılında eTwinning ve TÜBİTAK projesi yürütücülerine düzenlenen törenle teşekkür belgeleri verildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yapılan törenle tüm proje yürütücüsü öğretmen ve idarecileri teşekkür belgeleri ile ödüllendirildi. Tören sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, “20182019 eğitim ve öğretim yılında, ilimiz geneli eTwinning faaliyetlerinde ve TÜBİTAK Destekleme Programı kapsamında yürütmüş oldukları başarılı projeler sonucunda teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğretmenlerimize belgelerini takdim ettik” dedi.

BİLECİK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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