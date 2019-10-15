Başkan Yaman kermese katıldı

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy İlkokulu ve Ortaokulu’nun düzenlediği kermese katıldı.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman yapılan kermeste emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Bayırköy İlkokulu ve Ortaokulu müdürümüz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin el birliği ile hazırlamış oldukları kermese katıldık. Birlik beraberliğe en çok ihtiyaç olduğumuz bu dönemde hazırlanan bu programda emeği olan ve teşrifleri ile bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

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