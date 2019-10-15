Bilecik’te Evimin Sultanları etkinliği gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 İlde yapılması planlanan “Evimin Sultanları Voleybol Turnuvası” yapılan başarılı organizasyon ile Bilecik’te gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor kültürü oluşturmak, düzenli fiziksel aktiviteye özendirme amacıyla yetişkin kadınlara yönelik olan etkinlikte, katılımcılar başarılı bir şekilde bir birleriyle mücadele ettiler. Müsabakanın sonunda katılımcılara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekinildi.

BİLECİK 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:29

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.