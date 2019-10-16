Sakarya Nehri'ne düşen ineği AFAD ekipleri kurtarıldı

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Bilecik'te nehre düşen bir inek AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgilere göre; Ahmet Küçükburgaz'a ait bir inek, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü ile Sakarya'nın Mekece köyü arasındaki araziye otlarken Sakarya Nehri'ne düştü. İnek nehir içinde mahsur kalırken, sahibi ve çevredeki vatandaşlar hayvanı sudan çıkartılamadı. Olay hemen Bilecik AFAD ekiplerine haber verildi. Bölgeye gelen ekipler suda mahsur kalan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

BİLECİK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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