Bilecik Müftülüğü’nden huzurevine ziyaret

2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Bilecik İl Müftülüğü tarafından Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik İmam Hatip Tatbikat Cami İmam Hatibi İsa Güven tarafından gerçekleştirilen ziyaret, huzurevi sakinleri tarafından yoğun ilgi ve memnuniyetle karşılandı. Kur’an ı Kerim tilavetinin ardından huzurevi sakinleri ile hasbıhâl eden Güven, müftülük olarak her daim yanlarında olduklarını, onlar için dua ettiklerini, büyükler olarak kendilerine minnettar olduklarını söyledi.

BİLECİK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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