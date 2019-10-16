Kick Boks’ta Pazaryeri’ne iki madalya

Çavuşoğlu: PYD, bize saldırması için DEAŞ'a para verdi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de gerçekleşen Kulüpler Ligi Kick Boks Şampiyonasında Pazaryerispor Kick Boks Kulübü sporcuları 2 madalya kazandı.

Pazaryerispor Kick Boks Kulübü sporcuları, Düzce’de düzenlenen Kulüpler Ligi Kick Boks Şampiyonasında yaptıkları müsabakalarda 1 altın, 1 bronz madalya kazarak ilçe halkını sevince boğdu. Pazaryerispor Kick Boks Kulübü ve Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi’nin toplamda 11 sporcusu ve kursiyerleri ile katıldığı müsabakalarda, Antrenör Fehmi Piliç yönetimindeki sporcuların karşılaşmaları centilmenlik içerisinde geçti. 21 ilden 39 kulüp ve 420 sporcunun katıldığı müsabakalarda 79 kilogram erkeklerde Mecit Turan birinci olup altın madalya alırken, 70 kilogramda kızlarda ise Ayşe Turan üçüncü olup bronz madalya kazandı.

BİLECİK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.