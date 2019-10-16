Amatör Spor Haftası yüzme yarışmaları gerçekleştirildi

Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakaları gerçekleştirildi.

Yüzme müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcular, sporcu veliler ve halkın katılımları ile Kapalı Yüzme Havuzunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kurum antrenörleri ve sporcu veliler tarafından takdim edildi.

BİLECİK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:28

YATSI 19:46

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