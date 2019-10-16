Yayaya yol vermek için duran araca otomobil arkadan çarptı:1 yaralı

Bilecik'te yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran sürücünün aracına arkadan gelen başka bir otomobil çarptı, kazada 1 çocuk yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Küçük Sanayi istikametine seyir halinde bulunan 11 BA 888 plakalı otomobil sürücüsü Davut Çelik, Tepebaşı mevkiine geldiği esnada yaya geçidindeki yayalara yol vermek için durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Muhammed Ali Nalbant yönetimindeki 59 DT 921 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Kazada 59 DT 921 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki Hayrunnisa Ç. yaralandı. Yaralı küçük kız olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ulaşım ekiplerini kontrollünde tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale dönerken, trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLECİK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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