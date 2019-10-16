Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Dilaver Tetik oldu

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Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, sporcu kimliği ile kentte sevilen Dilaver Tetik oldu.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’ın Bilecik'ten tayin istemesinin ardından İl Müdürlüğü görevine Dilaver Tetik getirildi. Tetik, Bilecik'te eğitim veren bir okulda beden eğitimi öğretmenliği yaparken, Bilecikspor'da yıllarca forma giymişti.

Öte yandan Tetik, Bilecik Belediyespor Basketbol Takımı'nın TB2L'de mücadele ederken takım menajerliği görevinin yürütürken, kentteki yaz spor okullarının koordinatörlüğünü de yapmıştı. Bilecikli bir işinin uzun zamandır il müdürlüğü yapmadığı kurumda bu atama sevinçle karşılandı.

BİLECİK 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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