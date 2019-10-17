BİSİDAP üyelerinde Barış Pınarı Harekat'ına tam destek

Bilecik Sivil Dayanışma Platformu (BİSİDAP) Ekim ayı toplantısını gerçekleştirirken, toplantıda Barış Pınarı Harekat'ına tam destek geldi.

BİSİDAP, Ekim ayı olağan toplantısını, platform üyesi olan Bilecik Erzurumlular Derneğinde dernek Başkanı Ebu Talip Dursun başkanlığı yaptı. Toplantı sonrası ortak bir basın açıklaması düzenlerden açıklamada, "Bilecik'ten Söğütte 400 çadırdan bir beylikten büyük bir cihan imparatorluğu çıkarmış, 600 seneye aşkın bütün dünyaya adaleti ve İslamiyeti götürmüş ecdadımızın torunları olarak dedemiz Osmangazi'nin Ertuğrulgazi'nin yolundan giderek İslam'ın son ordusu Mehmetçiğimizin malımızla, canımızla yanındayız. Hedef Kızıl Elma, Mehmetçiğimize dua ediyoruz. Allah yardımcıları olsun" dediler.

Açıklama sonrası tüm şehitler için dualar edilirken, ev sahibi dernek olan Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebu Talip Dursun tarafından tüm katılımcılara çiğ köfte ikram edildi.

BİLECİK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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