Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek

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Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekâtına destek amaçlı dükkânların önüne Türk bayrağı astı.

Bilecik'i Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren tüm esnaf kapısının önüne Türk bayrağı asarak, Barış Pınarı Harekâtına destek verdileri. Esnaf, harekâtta görevli Mehmetçik ve tüm Mehmetçiklere sevgilerini göndererek, onların her zaman yanında olduklarını söylediler.

BİLECİK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

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