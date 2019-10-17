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Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek

İHA

Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekâtına destek amaçlı dükkânların önüne Türk bayrağı astı.

Barış Pınarı Harekâtına Türk bayraklı destek

Bilecik'te esnaf Barış Pınarı Harekâtına destek amaçlı dükkânların önüne Türk bayrağı astı.
Bilecik'i Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren tüm esnaf kapısının önüne Türk bayrağı asarak, Barış Pınarı Harekâtına destek verdileri. Esnaf, harekâtta görevli Mehmetçik ve tüm Mehmetçiklere sevgilerini göndererek, onların her zaman yanında olduklarını söylediler.

BİLECİK

17 Ekim 2019 Perşembe

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