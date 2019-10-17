İki arkadaşın şakalaşması hastanede bitti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te aynı lisede okuyan iki arkadaşın kaldırım üzerindeki şakalaşması hastanede bitti.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağı mevkiinde kaldırımda yürüyen aynı lisede okuyan iki arkadaş şakalaşarak birbirlerini ittirdiler. Dengesini kaybeden yola savrulan 14 yaşındaki Hasancan A.'ya, Yediler mevkiinden Karayolları istikametine seyir halindeki Hakkı İ. (44) idaresindeki 11 AJ 830 plakalı otomobilin aynası çarptı. Yaşanan kazada yaralanan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BİLECİK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:26

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.