Yeni atanan Vergi Dairesi Müdürüne ziyaret

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vergi Dairesi Müdürü Şerife Madencan Uslu’yu ziyaret etti.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Öztürk ve Emel Kuday ile beraberinde ilçede faaliyet gösteren mali müşavir ve muhasebeciler, Uslu’ ya yeni görevlerinde başarılar diledi. Karşılıklı tanışma ile başlayan ziyaret ilçe hakkında bilgilerin verilmesi ile devam etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Bozüyük Vergi Dairesi Müdürü Şerife Madencan Uslu, vergi dairesinin devletin bir kurumu olarak mali müşavir ve muhasebeciler ile birlikte uyum içerisinde çalışmalarının devam edeceğini ve bu çerçevede ilçede vergi mükelleflerine verilen hizmetin karşılıklı tarafların uyum içerisinde çalışması ile daha da etkin ve kesintisiz olarak sürdürülebileceğini ifade etti.

Ziyaret sırasında göreve başlayan Vergi Dairesi Müdürü Şerife Madencan Uslu ile meslek mensupları mesleğe ilişkin ortak konular ve güncel çalışma ve faaliyetlerini paylaşma imkanı da buldular.

BİLECİK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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