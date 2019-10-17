Virajı alamayan sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

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Bilecik'te virajı alamayan otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine giden Ali Varol B. (50) idaresindeki 11 AAG 079 plakalı otomobil, TOKİ rampalarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Su kanalına çarpan aracın sürücüsü Ali Varol B. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fazilet B. (49) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten sağlandığı BilecikBozüyük karayolu, otomobilin çekici yardımı ile kaldırılmasıyla trafiğe tamamen açıldı.

BİLECİK 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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