Belediye başkanları bir araya geldi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, “Beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna kardeşimiz ve Bozüyük’ten gelen Kamil Poyraz kardeşimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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