Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız’a ziyaret

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35. Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız’a ziyarette bulundular.

İl Müdürü Yıldız, Bilecik’te gelişmekte olan ve halkın ilgisinin giderek arttırdığı yüzme branşının uluslararası bir platformda derece kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, başarılı sporcular Muhammet Candar Aslan ve Hasan Lütfi Aslan’a hediye takdiminde bulunarak, sporculara ve aileye başarı dileklerini iletti.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

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