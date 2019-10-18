Hatay'da kaza: ölü ve yaralılar var!

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te düzenlenen Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi.

Veteranlar Basketbol müsabakası Bilecik Gençlik ve Sppor İl Müdürlüğü tarafından yapılan başarılı organizasyonla gerçekleştirildi. Şölen havasında geçen organizasyonda sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Müsabaka sonunda sporculara ödülleri Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından takdim edildi.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.