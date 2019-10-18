Bilecik’te voleybol etkinliği gerçekleştirildi

Hatay'da kaza: ölü ve yaralılar var!

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Bilecik’te, voleybol müsabakası gerçekleştirildi.

Bilecik Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakanın ardından katılımcı sporculara ödülleri takdim edilirken, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, etkinliğe katılan sporculara teşekkür etti.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:25

YATSI 19:43

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