Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim

Bilecik Belediyesi tarafından belediyelerde görevli personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla eğitimler verildi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitimlere Bilecik ve çevre ilçelerde çalışan belediye personeli katıldı. Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetim Akademisi tarafından iki gün boyunca düzenlenen eğitim programlarında, ‘Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Yönetimi’ ve ‘Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat’ konularında bilgiler verildi.

Eğitim programlarına katılan Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak alanlarında bilgiler aktaran Prof. Dr. Niyazi Çiçek ve Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Kapaklıkaya’ya verdikleri bilgiler dolayısıyla teşekkür etti.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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