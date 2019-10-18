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İl Genel Meclis üyelerinden Mehmetçik Vakfı'na destek Bilecik İl Genel Meclisi, Barış Pınarı ...

İHA

Olağanüstü toplanan Bilecik İl Genel Meclisi, Barış Pınar Harekatı'na destek verirken, tüm meclis üyeleri toplantı nedeniyle alacakları ücretleri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

İl Genel Meclis üyelerinden Mehmetçik Vakfı'na destek Bilecik İl Genel Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır"

Olağanüstü toplanan Bilecik İl Genel Meclisi, Barış Pınar Harekatı'na destek verirken, tüm meclis üyeleri toplantı nedeniyle alacakları ücretleri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Bilecik İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonu'nda olağanüstü toplanan Bilecik İl Genel Meclis üyeleri, Türk bayrağı açarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınar Harekatı'na destek verdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda bir açıklama yapan İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, harekatın Türkiye için tercih değil zorunluluk olduğunu belirterek, "Devletimiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, güvenli bir bölge tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için tercih değil bir zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir" dedi.

"DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır"
Yılmaz, açıklamasının devamında, "Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden, terör örgütlerinin isimleri, görünüşleri farklı olsa da özlerinde aynıdır. Hepsi aynı güçlere hizmet eden maşalardır.Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı ile bölgede yeni bir iklim oluşumunu sağlayacaktır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşları ile Suriye halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Bu çerçevede, Bilecik İl Genel Meclisi tüm üyeleriyle ve gür bir sesle, Barış Pınarı Harekâtında Kahraman Ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyor, Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyoruz. Gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır, fedakar askerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz, dualarımız onlarla, kalplerimiz onlarla. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

"Tek amaç toprak bütünlüğünü korumak terör örgütünü bitirmektir"
İl Genel Meclis AK Parti grup sözcüsü Mesut Çetin, "Tek amaç toprak bütünlüğünü korumak, terör örgütünü bitirmektir. Tüm şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyor, tüm askerlerimize asker selamı gönderiyorum" dedi.

Üyeler alacakları ücretleri Mehmetçik Vakfı'na bağışladı
İl Genel Meclis CHP grup sözcüsü Hüseyin Yılmaz, olağanüstü toplantı sonrası il genel meclis üyelerinin alacağı ücretin Mehmet Vakfı'na bağışlanması talep ederken, bu talep oy birliği ile kabul edildi. Tüm meclis üyeleri alacakları ek ücreti Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.
Toplantı sonrası bir araya gelen İl Genel Meclisi üyeleri asker selamı vererek Mehmetçiklerin yanında olduklarını belirtti.

BİLECİK

18 Ekim 2019 Cuma

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