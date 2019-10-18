PTT’den Mehmetçik'e asker selamı

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Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesi tarafından Suriye’nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatını yürüten askerlere selam göndererek destek mesajı yayınladı.

PTT binası önünde toplanan personeller asker selamı vererek Mehmetçiklere başarılar dilerken, PTT Bilecik Başmüdür Serhat Bozkurt, “Vatanımızın güvenliği ve geleceğimiz için engel tanımadan gece gündüz canları pahasına yoluna devam eden Kahraman Mehmetçiklerimize Bilecik PTT Başmüdürlüğü personelimizin selamı var” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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