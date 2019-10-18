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Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne atanan Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitimini tamamlayan Büşra Ünal, Diş Polikliniğinde görevine başladı.

Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Ünal, "Osmanelili hemşerilerim gönül rahatlığıyla polikliniğimize gelip muayenelerini olabilirler" dedi.

BİLECİK 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:43

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