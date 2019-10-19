Parkı yaban arıları astı Belediye parktaki tüm ağaç ve bitkileri ilaçladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin ilçe meydanı olarak bilinen ve herkesin dinlenmek için tercih ettiği Fatma Koç Parkını yaban arıları mesken tuttu.

Pazaryeri'nde herkesin uğrak noktası olan ve halkın dinlenmek için geldiği Fatma Koç Parkındaki ağaçlarda yaban arılarını gören vatandaşlar Pazaryeri Belediyesi’nden konu ile ilgili yardım istedi. Pazaryeri Belediyesi ekipleri, Fatma Koç Parkına gelerek gerekli incelemenin ardından parkı mesken tutmuş yaban arılarına zarar vermeden biyolojik ilaçlama yöntemi ile arıları öldürmeden ilaçlama yaptı. Yapılan işlem sonrası arıların biyolojik ilaçlama sonrası parkı terk ettikleri gözlemlendi.

BİLECİK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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