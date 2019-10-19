AK Parti'den Başkan Şahin'e 'Seyyah Başkan' eleştirisi AK Parti Belediye Meclis üyesi Çetin Kaya; "Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'den Başkan Şahin'e 'Seyyah Başkan' eleştirisi AK Parti Belediye Meclis üyesi Çetin ...

İHA

Bilecik'te AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in devamlı yurtdışına çıktığını söyleyerek 'Seyyah Başkan' adlandırması ile eleştiride bulundular.

AK Parti'den Başkan Şahin'e 'Seyyah Başkan' eleştirisi AK Parti Belediye Meclis üyesi Çetin Kaya; "Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?"

Bilecik'te AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in devamlı yurtdışına çıktığını söyleyerek 'Seyyah Başkan' adlandırması ile eleştiride bulundular.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığında konuyla ilgili basın açıklaması AK Parti Belediye Meclis üyeleri adına Grup Sözcüsü Çetin Kaya yaptı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in haftanın 23 günü şehir dışına giderek, başkanlığı vekiline bıraktığı belirten Kaya; "Geldiği günden beri 23 sefer yurt dışı programı düzenleyen 'Seyyah Başkan' bu yapılacak işlere nasıl zaman ayıracağı merak edilmektedir. Temmuz ayı meclis toplantısında AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına verilen soru önergesine cevaben devlet memuru sözleşmeli ve belediye şirketleri dahil olmak üzere toplamda 68 kişinin belediye bünyesinde işe başladığını bildirirken 25 personelin işe başlamak üzere işlemlerinin sürdüğünü beyan etmiştir. Belediye başkanı basın açıklamasında alınan kişi sayısının 40 kişi olduğunu beyan etmektedir. Bu günlerde belediyeye alınan işçi sayısının 130 kişi üzerinde olduğu bilinirken yapılan açıklamalar ve mecliste tutanaklarına geçen açıklamalarla çelişmektedir, dolayısıyla doğru değildir. TYP kapsamında işe alınan çalışanlar beden işçisi olarak Bilecik’imize hizmet etmekteydi, çalışanların maaşı, SGK primleri, vergileri İŞKUR üzerinden ödenmekte olup Bilecik belediyesine hiçbir külfeti bulunmamaktaydı. Görünen odur ki şu anda işe alınanların birçoğunun beden işçisi olarak değil de masa başı personeli olarak çalışmak üzere, KPSS şartı aranır demenize rağmen hiçbir kriter olmadan aralarında CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığını sürdürürken, Gençlik kolları başkanı ve yönetimlerde bulunan kişilerin olduğu, alınan kişilere herhangi bir şart aranmaksızın kişilere özel iş üretmeye çalışıldığı görülmektedir" dedi.
"Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz"
Kaya, açıklamasının devamında, "Bu çelişkili ifadelerinizle milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Başkanın görevini sürdürdüğü 6 aylık süreçte toplamda 36 milyon TL ödeme yaptığı ve yüzde 27 oranında tasarruf yaptığını belirtmektedir, devam eden borçlardan kaynaklı 9 milyon TL ödenek çıkarıldığında kalan 27 milyon TL harcamanın ortada gözle görünen herhangi bir yatırım yokken bu paranın nerelere harcandığı tüm kamuoyuna açıklanmalıdır. Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, tek icraatı geldiği günden beri Ak parti belediyeciliğini eleştirerek prim yapmaya çalışan ve her fırsatta ortada icraat olmaksızın karşılaştırma gereksinimi duyanlar bilmelidir ki 2018 yılının aynı döneminde 20’ye yakın farklı şantiyede Bilecik’imize hizmet için çalışmalar yürütülmüştür. Ak parti belediyeciliği dönemi ile yapılan bu karşılaştırma hiçbir çalışma yapılmadan tasarruf mu yoksa israf mı olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Basiretsiz siyaset anlayışı ile hemşehrilerimizi oyalayarak gün geçirmeye ve vatandaşlarımızın zekası ile dalga geçmeye hakkınız yoktur" dedi.

BİLECİK

19 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor dostluk yemeğinde buluştu Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; “Karşılaşmanın centilmence geçmesini arzu ediyoruz” Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı; “Maçın kavgasız, gürültüsüz bir maç olmasını istiyoruz” Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz; “Kendi ilimiz ve ilçemizin barışık olması lazım”
YEREL HABERLER 1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecikspor dostluk ...
Pazaryeri’nde Muhtarlar Günü kutlandı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından biridir"
YEREL HABERLER Pazaryeri’nde Muhtarlar Günü kutlandı Pazaryeri ...
Vali Şentürk’ün lise ziyaretleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Çocuklarımızın iletişim becerisini geliştireceğiz” “Sorumluluk duygusu geliştirilmeli”
YEREL HABERLER Vali Şentürk’ün lise ziyaretleri Bilecik Valisi Bilal ...
Öğrencilerden Mehmetçiklere şiirli ve mektuplu destek İnhisar Kaymakam Yılmaz: "Amacımız milli şuurun ve milli ruhun yayılmasını sağlamak"
YEREL HABERLER Öğrencilerden Mehmetçiklere şiirli ve mektuplu ...
Başkan Kaya’dan Başkan Yaman’a ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kaya’dan Başkan Yaman’a ziyaret
"Bilecik'te nasıl bir eğitim istiyoruz” toplantısı yapıldı Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Hepimiz eğitim konusunda sorumluluk noktasındayız”
YEREL HABERLER "Bilecik'te nasıl bir eğitim istiyoruz” toplantısı ...
Parkı yaban arıları astı Belediye parktaki tüm ağaç ve bitkileri ilaçladı
YEREL HABERLER Parkı yaban arıları astı Belediye parktaki tüm ağaç ...
Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Diş Tabibi Büşra Ünal hasta kabulüne başladı
Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu
YEREL HABERLER Şehit Abdulhamit Bilgen için Mevlid-i Şerif okundu
Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama aldılar
YEREL HABERLER Kermeste topladıkları gelirle sokak hayvanlarına mama ...
Pazaryeri'nin tarımsal sorunları Ankara'da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Pazaryeri'nin tarımsal sorunları Ankara'da masaya ...
PTT’den Mehmetçik'e asker selamı
YEREL HABERLER PTT’den Mehmetçik'e asker selamı
Bozüyük’te yeni Vergi Dairesi Müdürü göreve başladı
YEREL HABERLER Bozüyük’te yeni Vergi Dairesi Müdürü göreve başladı
İl Genel Meclis üyelerinden Mehmetçik Vakfı'na destek Bilecik İl Genel Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz: "DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır"
YEREL HABERLER İl Genel Meclis üyelerinden Mehmetçik Vakfı'na ...
Muhtarlar toplanma alanları konusunda bilgilendirildi
YEREL HABERLER Muhtarlar toplanma alanları konusunda bilgilendirildi
Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için eğitim
YEREL HABERLER Belediye çalışanlarına daha kaliteli hizmet için ...
Bayırköy’de el emeği göz nuru ürünler sergilendi
YEREL HABERLER Bayırköy’de el emeği göz nuru ürünler sergilendi
Başkan Şahin’in Muhtarlar Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’in Muhtarlar Günü kutlama mesajı
Bilecik’te voleybol etkinliği gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bilecik’te voleybol etkinliği gerçekleştirildi
Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi
YEREL HABERLER Veteranlar Basketbol müsabakası sona erdi
Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız’a ziyaret
YEREL HABERLER Dereceye giren sporculardan İl Müdürü Yıldız’a ...
Dodurga CHP’de istifa depremi Bozüyük Dodurga Beldesi CHP yönetimi toplu olarak istifa etti
YEREL HABERLER Dodurga CHP’de istifa depremi Bozüyük Dodurga Beldesi ...
Artık haftada bir gün ilçeye uzman doktor gelecek Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin; "Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir'e ilçem adına teşekkür ederim"
YEREL HABERLER Artık haftada bir gün ilçeye uzman doktor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X