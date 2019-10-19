Başkan Şahin Pelitözü Mahallesi’nin talebini yerine getirdi

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Pelitözü Mahallesi Sağlıkçılar Sitesi, 469. Sokak ve Gürgen Sokak’ta kanalizasyon hattı çalışması yapılarak, Sağlıkçılar sitesi ile mahalle sakinlerinin talebini yerine getirdi.

Kentin birçok noktasındaki faaliyetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi tarafından birçok mahallede yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışması devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar ile Pelitözü Mahallesi Sağlıkçılar Sitesi, 469. Sokak ve Gürgen Sokak’ta kanalizasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Mahalle ve site sakinleri yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

BİLECİK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

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