Temel patent farkındalık eğitimi gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğü “Temel Patent Farkındalık Eğitimi ve Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Akademisyenin Rolü” konulu eğitim etkinliği düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitimde fikri hakların kapsamı, patent araştırmasının önemi, patent araştırma veri tabanları, patentte rüçhan hakkı, Espacenet ve Türk Patent arama ve sonuç ekranlarının kullanımı, araştırma stratejileri, patent yayın numarası ve kodları, patent araştırmasının pratik ipuçları ve örnek çalışma konularında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Gün boyu süren etkinliğin ikinci bölümünde uzmanlarla katılımcılar arasında birebir görüşmeler gerçekleşti. Etkinliğin sonunda Kuantum Patent Şirketi Genel Müdürü Barış Kurt ile Fikri Sınai Haklar Uzmanı Orhan Veli Çimen’e Prof. Dr. Harun Mindivan tarafından teşekkür belgesi verildi.

BİLECİK 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:07

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:23

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.