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Bilecik’te Muhtar Günü kutlandı Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar; “Muhtarlarımız, ...

İHA

Bilecik'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı düzenlendi.

Bilecik’te Muhtar Günü kutlandı Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar; “Muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır"

Bilecik’te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı düzenlendi.
Program Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başlayan program kahvaltı programıyla devam etti. Bir restoranda düzenlenen kahvaltı programına; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Partili ilçe ve belde belediye başkanları, İl Genel Meclis üyeleri ile ilçe başkanları, il, ilçe ve köy muhtarları katıldı.
“Dayanışma ve koordineli olarak görevimizi sürdürüyoruz”
Burada bir konuşma yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, dayanışma ve koordineli bir şekilde görevlerini sürdürdüklerini belirterek, “İlimizde gerek köy ve gerekse mahalle muhtarı olarak, İlçemizin bütün kutum ve kuruluşları ile birlikte, tam dayanışma ve koordineli olarak görevimizi sürdürüyoruz. Bu anlamlı gün bizler için ortak sorunlarımızın paylaşılarak çözüm yolları bulma açısından büyük önem taşımaktadır. Muhtarlar, vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve Cumhuriyet tarihi boyunca köy ve mahallelerimizin de önemli temsilcisi olmuşlar ve olmaya da devam edecektir. Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına; sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasın da etkin rol oynayan muhtarlarımız, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır. Muhtarlık müessesesi; kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarında olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin he noktadaki kurumsal temsilciliği olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Muhtar bulunduğu yerlerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devletin kurumları arası köprü vazifesi görmektedir. Yönetim anlayışımızda, vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, her yıl 19 Ekim’de muhtarlarla bir araya gelerek bir gelenek oluşturmak istediğini söyleyerek, yerel yönetimlerde muhtarların önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi, tüm muhtarların gününü kutladı ve ebediyete intikal edenlere rahmet diledi.
Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

BİLECİK

19 Ekim 2019 Cumartesi

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