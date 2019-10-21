Bilecik’te doğa ve kültür yürüyüşü düzenlendi

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile TSO Meclis Başkanlığınca doğa yürüyüşü ve kültür gezisi düzenlendi.

Atatürk Ormanı'nda Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdür Ertuğrul Namal, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, TSO Başkanı Şükrü Keskin ve Meclis Başkanı Erdal Erşan ile daire müdürleri ve TSO üyelerinin katılımıyla 5 kilometrelik doğa yürüyüşü geçekleştirildi.

Kösere mevkisinden engebeli bölgelerden geçilerek Çoban Faik Çeşmesinde sona eren yürüyüşte, İstasyon Mahallesindeki kanyon ile Bilecik'i kuş bakışı inceleyen Vali Şentürk, “Doğa güzellikleri olan Bilecik'i farklı bölgeden inceleme ve izleme imkanı bulduk. Bilecik'in her noktasında ve her dağın arkasında büyüleyen güzellikler var. Sahip olduğumuz güzellikleri bu tür yürüyüşlere ortam hazırlamak istiyoruz. Yürüyüş yaptığımız bölge insanların rahat istifade edebileceği ve güzelliklerinden yararlanabileceği bir yer. Bilecik'in doğa güzelliklerini tanımak ve tanıtmak amacıyla doğa yürüyüşlerine ve kültür gezilerine devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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