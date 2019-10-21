Pazaryeri'nde kurulan köylü pazarına ilgi büyük

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kurulan 'köylü pazarı' vatandaşlardan yoğun ilgili oluyor.

Pazaryeri Öğretmen Evi bahçesine her hafta cumartesi günleri kurulan ve köylülerin tarladan pazara getirdikleri ürünleri sattığı köylü pazarına vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşların hem fiyatının uygunluğu hem de taze ürünlerin satıldığı pazardan alışveriş yaparak köylülere destek oluyorlar. Köylüler pazardan memnuniyetleri dile getirerek, mahsulleri böylece araya gerek kalmadan pazarda tükettiklerini söylediler.

BİLECİK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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