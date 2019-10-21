İlk bakışta köstebek sandılar ama kör fare çıktı Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu Üyesi Tuncay Erik; "Eşine zor rastlanan kör fare kanser tedavisi için kullanıyor"

Bilecik'te doğaseverler tarafından bulunan ve ilk bakışta köstebek sanılan canlının kör fare olduğu anlaşıldı.

Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu Üyesi Yaşarcan Külah, Tuncay Erik, Abdullah Ertürk tarafından Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik Köyü'ne bulunan ve ilk bakışta köstebek sanılan canlı kör fare olduğu anlaşıldı. Türkiye genelinde nadir görülen kör fareler Bilecik genelinde son bir kaç yıldır sıklıkla görülüyor. Kör fareler bilim adamları tarafından bazı hastalıklar için deneyler için kullanıldığı anlatan grup üyesi Tuncay Erik, "Bunu doğa yürüyüşümüzde arazide bulduk. İlk bulduğumuzda köstebek sandık ve detayla inceleme sonrası kör bir fare olduğunu anladık. Sonra bazı araştırmalar yaptık ve kör fareler bilim adamları için çok önemli bir deneymiş. Kanser tedavisi için bu kör farelerde inceleme yapılıyormuş. Bir araştırmaya göre kör fareler kansere yakalanma riskinin neredeyse yok denilecek kadar az olduğu, bu sebepten bilim adamlarının ilgisini çektiğini öğrendik. Ama bizler hayvanı tekrar doğa saldık" dedi:

BİLECİK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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