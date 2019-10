BİDOS'un bu haftaki rotası Ulupınar'dan Abbaslık köyü oldu

Bilecik Doğa Sporları Derneğinin (BİDOS) bu haftaki rotaları 50 kişilik bir ekiple merkeze bağlı Ulupınar köyünden Abbaslık köyüne rota oldu.

Kurulduğu günden bu yana yaz kış faaliyetlerine devam eden BİDOS, her hafta düzenlediği doğa yürüyüşlerine bu hafta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri de katıldı. Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünden Abbaslık köyüne uzanan 10 kilometrelik bir rota oluşturan ekip, Pilavtepe mevkiinde yürüyüşlerini tamamladı.



"Bilecik doğa harikası bir yer"

Ekibin en eski katılımcılarından ve lisanslı sporcusu olan Ecmel Ezmek ‘’Etkinliğimize katılan öğrenci arkadaşlarımız için çok mutlu oluyoruz. Bilecik doğa harikası bir yer. Bilecikli olmayıp Bilecik’e hayran kalmak için en güzel nedenlerden birisi doğada zaman geçirmek ve keşfetmektir. Öğrenci arkadaşlarımız içinse zihinsel gelişim açısından doğada zaman geçirmek oldukça önemli. Böyle bir faaliyette bulunan gençler kötü alışkanlıklardan uzak kalıyor sportif bir faaliyette bulunarak örnek birer birey halinde yetişiyorlar. BİDOS bir okul gibi her faaliyette bizlere katkıda bulunuyor yeni bilgiler öğretiyor. Bu fırsatları bizlere sunan dernek yönetimine teşekkür ederim" dedi.

Dernek Başkanı Feridun Aynur ise, doğa ile ilgili her projede paydaş olarak yer almak istediklerini, ilin kanaat önderlerine BİDOS tarafından sunulan projelerin hayata geçmelerini büyük sabırsızlıkla beklediklerinin ve ilimize katkı sağlayacak her doğru işin takipçisi olacaklarını söyledi.

