Üniversitenin sevilen siması Atıl Taşer Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Atıl Taşer, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu haftaki yarışmacılarından biri de Şeyh Edebali Üniversitesinin sevilen renkli simalarından Öğretim Görevlisi Dr. Atıl Taşer oldu. Taşer, yarışmada hedefinin 15 bin TL olduğunu söylerken, yarışmadan hedeflediği gibi 15 bin TL ödül ile ayrıldı. Taşer'e birçok öğrenci tarafından sosyal medya üzerinden tebrik mesajları atıldı.

BİLECİK 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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